Женская Суперлига: результаты игрового дня 25 декабря

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Сегодня, 25 декабря, завершился единственный матч 16-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 16-й тур. Результаты 25 декабря:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Омичка» (Омск) — 3:1 (19:25, 25:15, 25:22, 25:19).

В турнирной таблице «Динамо-Метар» занимает шестое место. У них в активе 24 очка. «Омичка» располагается на 11-й строчке (14 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».