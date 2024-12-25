Мужская Суперлига: результаты игрового дня 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, состоялся один матч 19-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 19-й тур:

«Факел-Ямал» (Новый Уренгой) — «Нефтяник» (Оренбург) 3:2 (25:22, 16:25, 23:25, 25:21, 15:7).

В турнирной таблице Суперлиги-2024/2025 «Факел-Ямал» идёт на седьмой строчке. «Нефтяник» занимает 12-е место.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.