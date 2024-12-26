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Новый тренер «Тулицы» Лазневой: играли отвратительно. Я извиняюсь за это

Новый тренер «Тулицы» Лазневой: играли отвратительно. Я извиняюсь за это
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Главный тренер «Тулицы» Алексей Лазневой, заступивший на свой пост две недели назад после отставки Алексея Бабешина, прокомментировал игру команды в матче с «Протоном» в рамках 16-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:22, 25:17) в пользу саратовской команды.

«Засуетились, не смог я успокоить игроков. Начали первую партию хорошо, но нас в приёме достали. В принципе, моя вина, что некие перестановки не сделал раньше. Играли отвратительно. Я извиняюсь за игру. Ничего не получилось. Куча своих ошибок: нет приёма, нет блока, нет дисциплины на площадке», – приводит слова Лазневого пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Бабешин покинул клуб в начале декабря по обоюдному согласию сторон после трёх побед подряд. Сейчас команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

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