Волейболист Зайцев покинет «Монцу» и перейдёт в «Галатасарай» — La Gazzettа Dello Sport

Итальянский волейболист российского происхождения Иван Зайцев перейдёт в турецкий клуб «Галатасарай». Об этом сообщили в La Gazzettа Dello Sport. 36-летний спортсмен проведёт 26 декабря последнюю игру за итальянскую «Монцу».

Уточняется, что его контракт с предыдущим клубом был рассчитан до 31 декабря 2024 года с возможностью продления до лета 2025-го.

Напомним, о переходе Зайцева в «Монцу» стало известно в минувшей осенью.

Зайцев — бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне и серебряный — Рио-2016 в классическом волейболе. За свою карьеру он выступал и в России. С 2014 по 2016 год он играл за московское «Динамо», а сезон-2020/2021 провёл в кемеровском «Кузбассе».