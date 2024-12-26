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Парубец высказалась о сложном восстановлении после операции на крестообразной связке

Парубец высказалась о сложном восстановлении после операции на крестообразной связке
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Ксения Парубец высказалась о сложном восстановлении после операции на крестообразной связке колена.

— Не первая тяжёлая травма. Когда было сложнее — в первый раз, когда на носу были Олимпийские игры, или сейчас?
— Если брать конкретно по травме, тяжелее эта, собрала букетик в своём колене, но не цветов. В первый раз было намного легче, операция длилась быстрее. Психологически тяжелее первая, там я пыталась гнать быстрее, чтобы восстановиться к Олимпиаде, но не получилось.

Сейчас понимаю, что впереди плей-офф. В регулярке точно не сыграю, 100%, будем стараться к плей-офф, но пока это тоже не точно, — сказала Парубец в эфире программы «Над сеткой».

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