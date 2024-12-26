Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Сейчас нога быстрее набирает форму». Парубец — о двух своих восстановлениях после травмы

«Сейчас нога быстрее набирает форму». Парубец — о двух своих восстановлениях после травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Доигровщица калининградского «Локомотива» Ксения Парубец сравнила два своих восстановления после травмы крестообразных связок. Сейчас Парубец получила повреждение во время матча предварительного этапа Кубка легенд с «Ленинградкой». Раньше волейболистка уже получала травму крестообразных связок, но на другом колене.

— Ты сказала, что в первый раз была гонка, которая, как я знаю, сыграла злую шутку. В этот раз никакой гонки не будет?
— Сейчас восстановление после операции идёт гораздо быстрее. Не знаю, как так происходит, либо какие-то упражнения. Мои восстановления различаются.

В тот раз не было железа. В этот период моего восстановления в первый месяц не было железа, были резинки со своим весом. В тот раз было чисто с резиночками со своим весом. Сейчас у меня много фитнеса, железа, поэтому нога быстрее набирает форму, — сказала Парубец в эфире программы «Над сеткой».

Материалы по теме
Парубец высказалась о сложном восстановлении после операции на крестообразной связке
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android