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«Ленинградка» одержала уверенную победу над краснодарским «Динамо» в матче Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Ленинградка» (Санкт-Петербург) одержал победу на выезде над «Динамо» (Краснодар) в рамках 17-го тура сезона-2024/2025 PARI чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:17) в пользу домашней команды.

Краснодарское «Динамо» в данный момент занимает восьмую строчку турнирной таблицы, «Ленинградка» — третью. Лидером соревнований является «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».