Женская Суперлига: результаты игрового дня 26 декабря

Сегодня, 26 декабря, состоялся первый матч 17-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 17-й тур (время московское):

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо Кр» (Краснодар) — 3:0 (25:17, 25:18, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».