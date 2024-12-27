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Российская доигровщица Шеманова подписала контракт с индонезийским клубом

Российская доигровщица Шеманова подписала контракт с индонезийским клубом
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Российская волейболистка, которая выступает на позиции доигровщицы, Полина Шеманова стала игроком индонезийского клуба «Джакарта Электрик ПЛН». Об этом сообщили в Daily Volleyball.

Ранее спортсменка представляла турецкий ЖВК «Бахчеливлер». А в начале января прошлого года она подписала контракт до конца сезона-2023/2024 с волейбольным клубом «Галатасарай». В конце того месяца она перешла в «Сарыер», чтобы набраться игрового опыта.

Напомним, до перехода в турецкую лигу Шеманова четыре года играла в США в составе команды Сиракузского университета. Спортивная карьера девушки началась в сезоне-2015/2016 с выступлений за череповецкие «Северянку» и «Северянку-3».

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