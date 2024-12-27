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Российский волейболист Савелий Поздняков перешёл в катарский клуб «Аль-Ахли»

Российский волейболист Савелий Поздняков перешёл в катарский клуб «Аль-Ахли»
Савелий Поздняков
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Российский волейболист Савелий Поздняков подписал контракт с катарским клубом «Аль-Ахли» (Доха). Об этом сообщила пресс-служба его предыдущего клуба МГТУ (Москва).

За московскую команду в Суперлиге доигровщик провёл девять игр и набрал 78 очков, из которых пять эйсов и восемь результативных блоков.

«Видимо, из-за недостаточной игровой практики у волейболиста появилась идея попробовать свои силы в другом чемпионате. Руководство волейбольного клуба МГТУ пошло навстречу Савелию и дало «добро» на переход», — говорится в тексте сообщения на официальном сайте московского клуба.

Поздняков уже дебютировал за новый клуб и набрал 19 очков, реализовав 14 из 38 атак.

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