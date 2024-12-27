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Зоран Терзич возглавил женскую сборную Сербии

Зоран Терзич возглавил женскую сборную Сербии
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Федерация волейбола Сербии объявила о том, что Зоран Терзич вернулся на пост главного тренера женской сборной страны.

Терзич уже работал с Сербией в период с 2002 по 2022 год. За это время сербки выиграли ЧМ-2018 и чемпионат Европы в 2011, 2017 и 2019 годах. На Олимпиаде-2016 в Рио Сербия завоевала серебряные, а в Токио-2020 — бронзовые медали.

Сербский специалист с 2022 года работал со сборной России, но не стал продлевать контракт из-за того, что команда не может принимать участия в международных турнирах. При этом Терзич продолжит работать в казанском «Динамо-Ак Барс», с которым в прошлом сезоне он стал чемпионом России. В текущем чемпионате казанский клуб лидирует в женской Суперлиге, не проиграв ни одного матча.

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