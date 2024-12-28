Скончался экс-тренер сборной России Даниэле Баньоли

Экс-тренер мужской сборной России, московского «Динамо» и уфимского «Урала» Даниэле Баньоли скончался на 72-м году жизни после трёх лет борьбы с тяжёлой болезнью.
Баньоли наряду с Франко Андерлини — обладатель рекорда по чемпионствам в итальянской Серии А1. Ему удалось победить восемь раз с «Моденой» (1995, 1997) и «Сислеем» (1998, 1999, 2003-2007). В России итальянский тренер выиграл чемпионат с московским «Динамо» в сезоне-2007/2008, Кубок и Суперкубок страны в сезоне-2008/2009.
В 2009-2010 году Баньоли возглавлял мужскую сборную России по волейболу, с которой стал серебряным призёром Мировой лиги-2010 и бронзовым — в 2009 году. В 2017-2018 году работал с уфимским «Уралом».
Последним местом работы итальянца стал клуб «Вибо Валенсия», который он тренировал в 2019 году.
- 28 декабря 2024
-
03:49
-
00:42
- 27 декабря 2024
-
10:31
-
10:09
-
09:56
-
00:45
- 26 декабря 2024
-
21:06
-
18:28
-
17:20
-
10:10
-
09:05
-
00:10
- 25 декабря 2024
-
19:23
-
19:09
-
18:38
-
18:30
-
18:21
-
18:11
-
15:42
-
10:45
-
09:33
-
07:34
-
00:20
- 24 декабря 2024
-
21:47
-
21:05
-
15:43
-
10:17
- 23 декабря 2024
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
22:57
-
20:47
-
09:45
-
09:29