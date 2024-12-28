Скончался экс-тренер сборной России Даниэле Баньоли

Экс-тренер мужской сборной России, московского «Динамо» и уфимского «Урала» Даниэле Баньоли скончался на 72-м году жизни после трёх лет борьбы с тяжёлой болезнью.

Баньоли наряду с Франко Андерлини — обладатель рекорда по чемпионствам в итальянской Серии А1. Ему удалось победить восемь раз с «Моденой» (1995, 1997) и «Сислеем» (1998, 1999, 2003-2007). В России итальянский тренер выиграл чемпионат с московским «Динамо» в сезоне-2007/2008, Кубок и Суперкубок страны в сезоне-2008/2009.

В 2009-2010 году Баньоли возглавлял мужскую сборную России по волейболу, с которой стал серебряным призёром Мировой лиги-2010 и бронзовым — в 2009 году. В 2017-2018 году работал с уфимским «Уралом».

Последним местом работы итальянца стал клуб «Вибо Валенсия», который он тренировал в 2019 году.