Мужская Суперлига: расписание игрового дня 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, состоится один матч 19-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 19-й тур (время — московское):

15:00. «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург).

В турнирной таблице Суперлиги-2024/2025 новосибирский «Локомотив» находится на четвёртой строчке. «Зенит» занимает пятое место.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.