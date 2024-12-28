«Динамо» М — «Зенит-Казань»: во сколько начало финального матча Кубка России, где смотреть
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Сегодня, 28 декабря, состоится финальный матч Кубка России по волейболу, в котором встретятся казанский «Зенит» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Москве. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок России (м) . Финал
28 декабря 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит-Казань
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В нынешнем сезоне соперники встречались уже три раза. 6 сентября клуб из Казани дома выиграл со счётом 3:0 в матче за Суперкубок России.
Отметим, что победитель этого матча станет последним «зимним» обладателем Кубка страны, ведь в 2025 году этот трофей станут разыгрывать в мае, по окончании чемпионата России.
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