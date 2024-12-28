«Динамо» М — «Зенит-Казань»: онлайн-трансляция финала Кубка России начнётся в 19:30

Сегодня, 28 декабря, состоится финальный матч Кубка России по волейболу, в котором встретятся казанский «Зенит» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Динамо» в Москве. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне соперники встречались уже три раза. 6 сентября клуб из Казани дома выиграл со счётом 3:0 в матче за Суперкубок России.

Отметим, что победитель этой титульной встречи станет последним «зимним» обладателем Кубка страны, ведь в 2025 году этот трофей станут разыгрывать в мае, по окончании чемпионата России.