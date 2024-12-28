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«Зенит СПб» одержал непростую победу над «Локомотивом» в матче мужской Суперлиги

«Зенит СПб» одержал непростую победу над «Локомотивом» в матче мужской Суперлиги
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Закончился матч 19-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались новосибирский «Локомотив» и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 13:25, 15:11) в пользу коллектива из Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
28 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (38 очков). «Локомотив» расположился на пятом месте чемпионата с 37 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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