«Локомотив» разгромил «Омичку» в матче женского чемпионата России по волейболу
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над «Омичкой» (Омск) в гостевом матче 17-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:21) в пользу калининградского клуба.
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 17-й тур
28 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
0 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Омичка: Антонова, Воситова, Щукина, Лопато, Ткачёва, Афонина, Чередникова, Соболева, Мирошниченко, Лялина, Коржова, Горбатюк
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт
«Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, «Тулица» — на 11-й.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
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