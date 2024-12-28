«Локомотив» разгромил «Омичку» в матче женского чемпионата России по волейболу

Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над «Омичкой» (Омск) в гостевом матче 17-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:14, 25:20, 25:21) в пользу калининградского клуба.

«Локомотив» располагается на второй строчке турнирной таблицы, «Тулица» — на 11-й.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».