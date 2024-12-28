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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 28 декабря

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 28 декабря
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Сегодня, 28 декабря, состоялся один матч 19-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025 «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 19-й тур:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — 2:3 (16:25, 23:25, 25:23, 25:13, 11:15).

«Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (38 очков). «Локомотив» расположился на пятом месте чемпионата с 37 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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