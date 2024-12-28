Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 15-го тура

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В Италии завершился 15-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 42 очка.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Пинероло» со счётом 3:1 (27:29, 25:19, 25:18, 25:23). Толок набрала 17 очков, Акимова продолжает восстановление.

«Тальмассонс» Яны Щербань уступил «Имоко Конельяно» со счётом 0:3 (22:25, 19:25, 26:28). Россиянка набрала 8 очков.

«Кьери» Анастасии Ляшко одержал победу над «Кунео» Анастасии Капраловой со счётом 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 25:20). Капралова набрала 16 очков, Ляшко на площадку не вышла.

«Мегабокс Валлефолья» Виктория Кобзарь со счётом 3:1 (19:25, 25:17, 25:23, 25:19) одержал победу над «Перуджей». Россиянка принесла команде 1 очко.

«Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, со счётом 3:1 (27:29, 25:18, 25:13, 25:18) победил «Иль Бизонте Фиренце». Антропова набрала 25 очков, Котикова на площадку не вышла.

После 15-го тура итальянской Серии А1 «Скандиччи» Котиковой и Антроповой и «Новара» Толок и Акимовой сохранили второе и третье места в турнирной таблице соответственно. «Кьери» Ляшко поднялся на одну строчку вверх – шестое место, «Валлефолья» Кобзарь сохранила восьмую строчку, а «Тальмассонс» Щербань и «Кунео» Капраловой остались на 13-м и 14-м местах соответственно.