Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в финале Кубка России по волейболу

Волейболисты московского «Динамо» завоевали Кубок России, уверенно обыграв казанский «Зенит». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).

Отметим, московское «Динамо» стало последним «зимним» обладателем Кубка страны, ведь в 2025 году этот трофей станут разыгрывать в мае, по окончании чемпионата России. «Динамо» стало четырёхкратным обладателем Кубка России. «Зенит» является рекордсменом по числу побед в турнире — 12 раз.

В чемпионате России по волейболу «Зенит» занимает первое место, волейболисты «Динамо» расположились на втором месте. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал турнира.