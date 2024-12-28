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Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в финале Кубка России по волейболу

Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в финале Кубка России по волейболу
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Волейболисты московского «Динамо» завоевали Кубок России, уверенно обыграв казанский «Зенит». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).

Кубок России (м) . Финал
28 декабря 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

Отметим, московское «Динамо» стало последним «зимним» обладателем Кубка страны, ведь в 2025 году этот трофей станут разыгрывать в мае, по окончании чемпионата России. «Динамо» стало четырёхкратным обладателем Кубка России. «Зенит» является рекордсменом по числу побед в турнире — 12 раз.

В чемпионате России по волейболу «Зенит» занимает первое место, волейболисты «Динамо» расположились на втором месте. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал турнира.

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