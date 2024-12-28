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Связующая Алёна Кондрашова вошла в состав «Тулицы»

Связующая Алёна Кондрашова вошла в состав «Тулицы»
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27-летняя связующая Алёна Кондрашова подписала контракт с женским волейбольным клубом «Тулица». В новой команде спортсменка будет выступать под номером 9. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

До перехода в «Тулицу» Кондрашова выступала за казахстанский «Берель». Сезон-2023/2024 провела в калининградском «Локомотиве». За время карьеры связующая также играла за «Омичку-ГУОР» (2012-2015), «Омичку» (2015-2016), «Уфимочку» (2016-2020), «Уралочку-НТМК» (2020-2023). Алёна – серебряный медалист Молодёжной лиги и двукратный серебряный призёр чемпионата России.

Напомним, в декабре в тульском клубе уже были кадровые перестановки. По обоюдному согласию сторон команду покинул главный тренер Алексей Бабешин. Его место занял Алексей Лазневой.

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