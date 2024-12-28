Кашин — о финале КР: в Казани прибавится к каждому игроку 20 см в росте

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин после победы в матче с краснодарским «Динамо» со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:17) в рамках 17-го тура женской Суперлиги оценил игру команды и рассказал о предстоящем матче – финале Кубка России с казанским «Динамо-Ак Барс».

«Ещё раз хочу извиниться перед болельщиками за две предыдущие игры. С «Уралочкой-НТМК» получилась самая сложная игра в сезоне, сегодня — самая лёгкая. К сожалению, у нас сейчас нет тренировок перед финалом Кубка России. У «Динамо-Ак Барс» есть недельная подготовка в запасе. Мы будем играть с листа. Всё равно всё зависит всегда от команды. Как девочки сыграют, так и будет. Понятно, что, по сравнению с Краснодаром, в Казани прибавится к каждому игроку 20 см в росте. Будут хотеть играть — выиграют.

Почему сегодня дал нескольким игрокам отдохнуть? Лера Харлова уже готова приносить пользу в атаке и на блоке. Надо немного подтянуть другие элементы, и будет неплохо. Женя Сикачёва — это наш капитан. С определёнными командами она выходит и вполне нормально играет. Понятно, что, когда мы играем с Казанью или Калининградом, там играть не позволяют ростовые данные», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.