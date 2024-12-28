Женская Суперлига: результаты игрового дня 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, состоялся один матч 17-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025.«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 17-й тур:

«Омичка» (Омская область) — «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (14:25, 20:25, 21:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».