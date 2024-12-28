Вербов объяснил неожиданное поражение казанского «Зенита» в финале Кубка России

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в финале Кубка России. Встреча завершилась со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 23:25).

«Согласен, что игра получилась неудовлетворительной. Мы ожидали чуть большего, но сегодня «Динамо» заметно лучше играло в волейбол. Не согласен, что у них желания было больше. Мы сегодня просто перегорели в первой партии. Правильно подвести к матчу – это в том числе тренерская задача. В первой партии мы были не похожи сами на себя.

Они и тяжёлые мячи очень хорошо реализовывали, добивали. Где-то свою роль сыграло везение: было три незначительных касания пальцами, которые в таких матчах крайне важны. Ещё был и Димин заступ в конце. Нам действительно не за что было зацепиться. Сегодня не получилось ни через защиту создать розыгрыш, ни через атаку, чтобы эмоционально полететь. У нас не было никакого позитива: мы пытались, использовали все способы, но всё мимо. Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой. В финале всего одна встреча, поэтому так может произойти.

Говорят, что фаворитам сложнее. Не хочу об этом говорить, так как напротив стоит сильно уважаемая мной команда. Ребята чемпионы по духу, они сегодня это доказали. Они были немножечко лучше нас в каждой партии, в каждом элементе. Этого немножечко им и хватило. Счёт 3:0 не совсем отражает суть матча, но, к сожалению, сегодня так. Мы проведём работу над ошибками. Впереди есть турниры, мы руки не опускаем. Будем идти дальше!» — сказал Вербов в интервью пресс-службе ВФВ.