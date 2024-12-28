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Тренер «Динамо» оценил победу над казанским «Зенитом» в финале Кубка России

Тренер «Динамо» оценил победу над казанским «Зенитом» в финале Кубка России
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Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу над казанским «Зенитом» в финале Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).

Кубок России (м) . Финал
28 декабря 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Обе команды проделывают огромную работу. То, что мы увидели сегодня на площадке, — кульминация этой работы. Обе команды смотрелись очень и очень достойно, но мы сыграли лучше, надёжнее и где-то агрессивнее. Что повлияло на это? Совокупность факторов, перечислять их все нет смысла. Это просто работа всей команды, всего коллектива, всего клуба», — сказал Брянский в интервью пресс-службе ВФВ.

Отметим, московское «Динамо» стало последним «зимним» обладателем Кубка страны, ведь в 2025 году этот трофей станут разыгрывать в мае, по окончании чемпионата России.

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