Павел Панков прокомментировал победу «Динамо» в Кубке России по волейболу
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Связующий волейбольного клуба «Динамо» Павел Панков поделился эмоциями от победы над казанским «Зенитом» в финале Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).
Кубок России (м) . Финал
28 декабря 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
«С 2020 года мы не выигрывали. Прошли тяжёлый путь к финалу, и подготовка к финалу также была тяжёлой, но мы сделали это и выиграли. Хочу сказать большое спасибо ребятам – они большие молодцы! И спасибо болельщикам! Посвящаю победу дочке Кирочке – ей сегодня исполнилось четыре годика!» — приводит слова Панкова пресс-служба «Динамо».
Отметим, московское «Динамо» стало последним «зимним» обладателем Кубка страны, ведь в 2025 году этот трофей станут разыгрывать в мае, по окончании чемпионата России.
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