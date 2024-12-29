Павел Панков прокомментировал победу «Динамо» в Кубке России по волейболу

Связующий волейбольного клуба «Динамо» Павел Панков поделился эмоциями от победы над казанским «Зенитом» в финале Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).

«С 2020 года мы не выигрывали. Прошли тяжёлый путь к финалу, и подготовка к финалу также была тяжёлой, но мы сделали это и выиграли. Хочу сказать большое спасибо ребятам – они большие молодцы! И спасибо болельщикам! Посвящаю победу дочке Кирочке – ей сегодня исполнилось четыре годика!» — приводит слова Панкова пресс-служба «Динамо».

Отметим, московское «Динамо» стало последним «зимним» обладателем Кубка страны, ведь в 2025 году этот трофей станут разыгрывать в мае, по окончании чемпионата России.