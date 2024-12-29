Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка»: во сколько начало финала Кубка России, где смотреть

«Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка»: во сколько начало финала Кубка России, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 29 декабря, в Казани состоится финальный матч Кубка России по волейболу среди женщин, в котором встретятся местное «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

В этом сезоне команды провели между собой две встречи. В обоих матчах победу co счётом 3:0 праздновало «Динамо-Ак Барс». В сентябре казанские волейболистки обыграли «Ленинградку» в выездном матче чемпионата России — 2024/2025, а через месяц они оказались сильнее в финале Кубка Легенд.

«Ленинградка» является финалистом предыдущего Кубка России. В финале прошлогоднего розыгрыша она уступила московскому «Динамо».

Материалы по теме
Московское «Динамо» обыграло казанский «Зенит» в финале Кубка России по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android