Пламен Константинов объяснил, почему «Локомотив» уступил «Зениту» СПб

Главный тренер новосибирского «Локомотив» Пламен Константинов объяснил, почему его команда уступила на тай-брейке петербургскому «Зениту». Встреча 19-го тура мужской Суперлиги завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 13:25, 15:11) в пользу «Зенита».

«В середине тай-брейка они ушли в +3 — и так и осталось до конца. Жалко, что отпустили некоторые ситуации во второй партии. Могли бы и не начинать с 0:2, опять в концовках какие-то ошибки.

Конечно, четвёртую партию сыграли на эмоциональном подъёме, а в пятой дёрнулись, когда уже подумали, что можем победить. Там уже почти никто не показал то, что показывал в четвёртой. Поэтому и логично, что проиграли», — сказал Константинов в интервью пресс-службе ВФВ.