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Пламен Константинов объяснил, почему «Локомотив» уступил «Зениту» СПб

Пламен Константинов объяснил, почему «Локомотив» уступил «Зениту» СПб
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Главный тренер новосибирского «Локомотив» Пламен Константинов объяснил, почему его команда уступила на тай-брейке петербургскому «Зениту». Встреча 19-го тура мужской Суперлиги завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 13:25, 15:11) в пользу «Зенита».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
28 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«В середине тай-брейка они ушли в +3 — и так и осталось до конца. Жалко, что отпустили некоторые ситуации во второй партии. Могли бы и не начинать с 0:2, опять в концовках какие-то ошибки.

Конечно, четвёртую партию сыграли на эмоциональном подъёме, а в пятой дёрнулись, когда уже подумали, что можем победить. Там уже почти никто не показал то, что показывал в четвёртой. Поэтому и логично, что проиграли», — сказал Константинов в интервью пресс-службе ВФВ.

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