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«Сладко». Алекно – о победе «Зенита» СПб в матче с «Локомотивом»

«Сладко». Алекно – о победе «Зенита» СПб в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно поделился впечатлениями после победы над новосибирским «Локомотивом» в матче 19-го тура мужской российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 13:25, 15:11).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
28 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Костадинов, Кобзарь
Зенит СПб: Бабкевич, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Черейский, Бутько, Космин, Полетаев, Клюка, Эррера, Тисевич

«Сладко. Команде сказал, что мы умеем выигрывать команды, которые чуть слабее, наверно, нас были, но не научились выигрывать сильных. Вот когда ты побеждаешь сильную команду – это вдвойне дорогого стоит, а такая победа ещё дороже. Поэтому очень хорошо, очень рад победе, очень рад, что таким результатом закрываем календарный год. Будем стремиться к чуть-чуть лучшему в 25-м.

Наверно слишком сладко было бы, если бы закончили 3:0. Хотя две глупые ошибки неволейбольные решили третий сет. В спорте, наверно, так бывает», — сказал Алекно в интервью пресс-службе ВФВ.

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