«Сладко». Алекно – о победе «Зенита» СПб в матче с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно поделился впечатлениями после победы над новосибирским «Локомотивом» в матче 19-го тура мужской российской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 13:25, 15:11).

«Сладко. Команде сказал, что мы умеем выигрывать команды, которые чуть слабее, наверно, нас были, но не научились выигрывать сильных. Вот когда ты побеждаешь сильную команду – это вдвойне дорогого стоит, а такая победа ещё дороже. Поэтому очень хорошо, очень рад победе, очень рад, что таким результатом закрываем календарный год. Будем стремиться к чуть-чуть лучшему в 25-м.

Наверно слишком сладко было бы, если бы закончили 3:0. Хотя две глупые ошибки неволейбольные решили третий сет. В спорте, наверно, так бывает», — сказал Алекно в интервью пресс-службе ВФВ.