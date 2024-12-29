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Артём Вольвич назвал заслуженной победу «Динамо» в финале Кубка России

Артём Вольвич назвал заслуженной победу «Динамо» в финале Кубка России
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Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал поражение от московского «Динамо» в финале Кубка России. Встреча завершилась со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 23:25).

Кубок России (м) . Финал
28 декабря 2024, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов

«Не всегда получается то, что хочется. Стоит поздравить «Динамо» с хорошей игрой и победой — заслуженно. Будем анализировать ошибки. Думаю, «Динамо» больше хотело вырвать победу. Мы просто играли в волейбол, но для такого матча этого недостаточно», — сказал Вербов в интервью пресс-службе ВФВ.

Отметим, московское «Динамо» стало последним «зимним» обладателем Кубка страны, ведь в 2025 году этот трофей станут разыгрывать в мае, по окончании чемпионата России.

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