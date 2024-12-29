Артём Вольвич назвал заслуженной победу «Динамо» в финале Кубка России

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич прокомментировал поражение от московского «Динамо» в финале Кубка России. Встреча завершилась со счётом 0:3 (22:25, 21:25, 23:25).

«Не всегда получается то, что хочется. Стоит поздравить «Динамо» с хорошей игрой и победой — заслуженно. Будем анализировать ошибки. Думаю, «Динамо» больше хотело вырвать победу. Мы просто играли в волейбол, но для такого матча этого недостаточно», — сказал Вербов в интервью пресс-службе ВФВ.

Отметим, московское «Динамо» стало последним «зимним» обладателем Кубка страны, ведь в 2025 году этот трофей станут разыгрывать в мае, по окончании чемпионата России.