Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» завоевали Кубок России, обыграв «Ленинградку»

Волейболистки Казанского «Динамо-Ак Барс» завоевали Кубок России, в сложном матче обыграв «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13). Команда Зорана Терзича уступала 0:2 в финале, но выиграла три партии подряд.
Отметим, что «Ленинградка» уже второй год подряд остановилась в шаге от трофея. Команда является финалистом предыдущего Кубка России. В том титульном матче она уступила московскому «Динамо».
Отметим, ранее в этом сезоне команды провели между собой две встречи. В обоих матчах победу co счётом 3:0 праздновало «Динамо-Ак Барс». В сентябре казанские волейболистки обыграли «Ленинградку» в выездном матче чемпионата России — 2024/2025, а через месяц они оказались сильнее в финале Кубка Легенд.
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