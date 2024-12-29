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Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» завоевали Кубок России, обыграв «Ленинградку»

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс» завоевали Кубок России, обыграв «Ленинградку»
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Волейболистки Казанского «Динамо-Ак Барс» завоевали Кубок России, в сложном матче обыграв «Ленинградку» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13). Команда Зорана Терзича уступала 0:2 в финале, но выиграла три партии подряд.

Кубок России (ж) . Финал
29 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Малыгина, Озерова, Перова

Отметим, что «Ленинградка» уже второй год подряд остановилась в шаге от трофея. Команда является финалистом предыдущего Кубка России. В том титульном матче она уступила московскому «Динамо».

Отметим, ранее в этом сезоне команды провели между собой две встречи. В обоих матчах победу co счётом 3:0 праздновало «Динамо-Ак Барс». В сентябре казанские волейболистки обыграли «Ленинградку» в выездном матче чемпионата России — 2024/2025, а через месяц они оказались сильнее в финале Кубка Легенд.

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Новости. Волейбол
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