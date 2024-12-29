Терзич оценил тяжёлую победу «Динамо-Ак Барс» в финале Кубка России по волейболу

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал победу команды в Кубке России-2024. В сложном матче подопечные Терзича со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13) обыграли «Ленинградку».

«Для меня это очень-очень важный трофей, потому что я никогда не завоевал Кубок в России. Два раза был чемпионом России, но Кубок никогда не завоевывал. Поначалу моя команда играла сковано. Первые две партии плохо играли практически все элементы. Потом после изменений стало лучше. Пятая партия всегда как рулетка, но мы справились с этим.

«Ленинградка» хорошо играла и видно было, что они намного лучше настроены на эту игру, чем мы. Они всегда хорошо подавали. А мы дарили фриболы. Мы не проигрывали практически ни одну игру в этом сезоне. В чемпионате ни одно очко не потеряли. И всегда в голове игроков было, а что будет, когда первый раз проиграем? Ничего страшного не будет – так бывает в спорте. Но, слава богу, сегодня это не случилось», — приводит слова Терзича пресс-служба «Динамо-Ак Барс».