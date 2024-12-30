Тренер «Ленинградки» поделился эмоциями после поражения в финале Кубка России

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение своих подопечных в финале Кубка России по волейболу. В сложном матче «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13) обыграло команду Кашина.

«Я два месяца назад сказал: мне надо два месяца, чтобы сделать команду, которая сможет бороться с «Динамо-Ак Барсом». Мы это сделали. Сегодня в этой встрече могло быть четыре исхода. Первый — мы бы проиграли 0:3, если бы я не вернул два мяча в конце первой партии, которые у нас пытались забрать. Второй вариант — 3:0 в нашу пользу, если бы не вышла Гонсалес, которая показала единственную игру в сезоне — великолепную подачу, индивидуальное мастерство сумасшедшее. Это была именно индивидуальная работа конкретного человека. Дальше ключевой мяч пятой партии, у нас было бы плюс три, я думаю, вопросов бы уже не было», — приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ.