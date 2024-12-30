«Верона» Константина Абаева впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Италии

Итальянский волейбольный клуб «Верона», за который выступает российский связующий Константин Абаев, впервые в своей истории вышел в полуфинал мужского Кубка Италии. В 1/4 финала команда на тай-брейке победила «Пьяченцу» со счётом 3:2 (25:18, 26:24, 23:25, 21:25, 15:10).

Россиянин вышел на игру в стартовом составе и за время матча набрал три очка, два из которых заработал на блоке, одно в атаке. Самым результативным игроком встречи стал диагональный «Вероны» Ноумори Кейта. Он набрал 30 очков и был признан MVP матча.

За выход в финал турнира «Верона» сразится с победителем матча «Перуджа» — «Модена», который состоится сегодня, 30 декабря. Полуфинальный матч назначен на 25 января.