Арина Федоровцева досрочно вернулась в «Фенербахче» из «Шанхая», ей грозит штраф

20-летняя российская волейболистка Арина Федоровцева вернулась в турецкий «Фенербахче» до окончания действия контракта с китайским «Шанхай Брайт Юбест». Об этом сообщает volleyball.it.

По информации источника, это было сделано без предварительного уведомления клуба и российской спортсменке грозит штраф в случае апелляции китайской стороны. Также по условиям контракта если «Шанхай» выйдет в финальную серию лиги, Федоровцева не может присоединиться к «Фенербахче» до середины марта 2025 года.

Контракт россиянки с китайским клубом рассчитан до февраля 2025 года. Федоровцева — двукратная чемпионка Турции и обладательницей Кубка Турции. В России волейболистка выступала за казанский «Динамо-Ак Барс», в котором стала чемпионкой России 2020 года. Дважды она выигрывала Кубок России.

В 2020 году Федоровцева в составе сборной России стала победительницей юниорского чемпионата Европы и была признана самым ценным игроком турнира.