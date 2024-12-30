Константин Брянский: российские клубы будут занимать верхние строчки в еврокубках

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» и мужской национальной команды Константин Брянский рассказал о перспективах российских клубов в еврокубках в случае допуска на международную арену.

«Я бы сказал, что у нас в чемпионате собраны игроки очень высокого уровня. И у меня не вызывает ни малейших сомнений, что российские клубы однозначно будут занимать верхние строчки в европейских кубках. Потому что тот уровень, который сейчас демонстрируют европейские команды, — я пристально слежу за этим — не всегда соответствует престижу соревнований», — приводит слова Брянского «Известия».

Напомним, 28 декабря волейболисты московского «Динамо» под руководством Брянского стали обладателями Кубка России. В финале они обыграли казанский «Зенит» со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).