Стала известна символическая сборная финала Кубка России по волейболу среди женщин

Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовала символическую сборную финального матча Кубка России среди женщин, в котором казанское «Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграло «Ленинградку» из Санкт-Петербурга — 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13)

Символическая сборная Кубка России среди женщин по итогам финала: