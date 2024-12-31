Стала известна символическая сборная финала Кубка России по волейболу среди женщин
Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) опубликовала символическую сборную финального матча Кубка России среди женщин, в котором казанское «Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграло «Ленинградку» из Санкт-Петербурга — 3:2 (23:25, 22:25, 25:13, 25:17, 15:13)
Символическая сборная Кубка России среди женщин по итогам финала:
- доигровщица: Брайелин Мартинес («Динамо-Ак Барс»);
- связующая: Анастасия Ануфриенко («Динамо-Ак Барс»);
- диагональная: Гайла Гонсалес («Динамо-Ак Барс»);
- блокирующая: Дарья Малыгина («Ленинградка»);
- либеро: Валерия Перова («Ленинградка»);
- тренер: Зоран Терзич («Динамо-Ак Барс»).
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