«Показалось, что динамовцы чуть больше хотели». Старцева — о финале мужского Кубка России

Семикратная обладательница Кубка России Евгения Старцева поделилась мнением относительно финала мужского турнира — 2024. Московское «Динамо» победило казанский «Зенит» со счётом 3:0.

«Было ощущение, что обе команды заслуживают победы, они равноценные. Я не называла явного фаворита, поэтому, в принципе, Москва показала хороший волейбол, знаешь, чуть-чуть показалось, что они больше хотели.

Казанцам не хватило какой-то общей игры. Даже если взять первую партию, то в принципе начало, да и до середины шли очко в очко, никто не выходил вперёд. Но в какой-то момент всё-таки «Динамо» немного переломило. Они показывали очень хорошую защиту, имели больше контратак, отыгрывались. Очень неплохо у них получилось реализовать это всё.

Может быть, «Зениту» не хватило, если смотреть по статистике, какого-то лидера в атаке ещё, потому что у «Динамо» Цветан Соколов со своим опытом взял роль лидера на себя и за три партии больше 20 очков заработал. А вот, к сожалению, для Казани никто не взял на себя такую роль лидера. Насколько я помню, там больше 11 очков никто не набрал. Может быть, не хватило этого», — сказала Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.