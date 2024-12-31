Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Евгения Старцева назвала ключевой момент финала женского Кубка России

Евгения Старцева назвала ключевой момент финала женского Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратная обладательница Кубка России Евгения Старцева назвала ключевой момент финала турнира-2024, в котором казанское «Динамо-Ак Барс» победило «Ленинградку» — 3:2.

«Конечно, для меня ключевой момент — это перестановки Зорана Терзича. Он изменил рисунок, и команда заиграла по-другому. Плюс команда понимала, что после 0:2 им уже некуда отступать. И сработало индивидуальное мастерство. Сколько Мартинес набрала очков с третьего сета? По статистике сейчас не помню, но очень много. Сколько они поставили блоков: если первые две партии у Казани не получался этот элемент, то потом их стало 16. Сколько Гайла сделала… Все замены привели к встряске команды, и она заиграла по-другому», — отметила Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«Уважение Терзичу, он перевернул игру заменами». Евгения Старцева — о финалах Кубка России
Эксклюзив
«Уважение Терзичу, он перевернул игру заменами». Евгения Старцева — о финалах Кубка России
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android