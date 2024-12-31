Евгения Старцева назвала ключевой момент финала женского Кубка России

Семикратная обладательница Кубка России Евгения Старцева назвала ключевой момент финала турнира-2024, в котором казанское «Динамо-Ак Барс» победило «Ленинградку» — 3:2.

«Конечно, для меня ключевой момент — это перестановки Зорана Терзича. Он изменил рисунок, и команда заиграла по-другому. Плюс команда понимала, что после 0:2 им уже некуда отступать. И сработало индивидуальное мастерство. Сколько Мартинес набрала очков с третьего сета? По статистике сейчас не помню, но очень много. Сколько они поставили блоков: если первые две партии у Казани не получался этот элемент, то потом их стало 16. Сколько Гайла сделала… Все замены привели к встряске команды, и она заиграла по-другому», — отметила Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.