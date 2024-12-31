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«Нет права на ошибку». Евгения Старцева рассказала об особенностях кубковых матчей

«Нет права на ошибку». Евгения Старцева рассказала об особенностях кубковых матчей
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Известная в прошлом волейболистка Евгения Старцева рассказала, чем отличаются матчи чемпионата и Кубка страны.

«100% отличается настрой. Когда матч в регулярке чемпионата, понятно, что Казань и там, и там возглавляет турнирную таблицу, но финал Кубка России — это одна игра, и, конечно, здесь настрой абсолютно другой.
Ты не знаешь, как сложится матч, даже если ты играешь с лидером. Никто, наверное, не думал, что «Ленинградка» будет вести 2:0, но они показали, доказали, что могут бороться с лидером в одном конкретном матче. Это разный настрой, и, конечно, финал есть финал. В нём нет права на ошибку», — подчеркнула Старцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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