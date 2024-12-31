«Новара» Толок и «Скандиччи» Котиковой вышли в полуфинал Кубка Италии

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, и «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова, вышли в полуфинал женского Кубка Италии.

В 1/4 финала «Новара» встретилась с «Бусто Арсицио». Матч завершился со счётом 3:0 (28:26, 25:18, 25:19) в пользу команды Толок. Россиянка набрала 21 очко, Акимова продолжает восстановление.

«Скандиччи» на этом этапе победил «Бергамо» со счётом 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:16). Экс-россиянка Антропова набрала 25 очков, россиянка Котикова осталась без набранных очков.

В полуфинале «Новара» встретится с «Имоко Конельяно», а «Скандиччи» сыграет против «Веро Воллей».