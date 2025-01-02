«Локомотив» расторг контракт с Йоанди Леалом

Новосибирский «Локомотив» расторг контракт с 36-летним доигровщиком Йоанди Леалом.

Кубинец с бразильским паспортом пополнил состав новосибирского клуба перед началом нынешнего чемпионата России, но так и не стал основным игроком. Леал сыграл в 16 матчах Суперлиги и набрал в них 75 очков. При этом доигровщик пропустил начало сезона из-за повреждения плеча.

В начале декабря наставник «Локомотива» Пламен Константинов заявил, что «пока не видел настоящего Леала». Пока неизвестно, где волейболист продолжит карьеру. В линии доигровщиков у клуба из Новосибирска выступают Марко Ивович, Омар Курбанов и Александр Костадинов.