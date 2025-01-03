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«Шанхай» собирается обратиться в FIVB из-за ухода Федоровцевой

«Шанхай» собирается обратиться в FIVB из-за ухода Федоровцевой
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Китайский клуб «Шанхай» планирует обратиться в FIVB из-за того, что российская нападающая Арина Федоровцева досрочно покинула клуб, заявил главный тренер команды Ван Чжитэн в эфире местного телевидения.

По словам наставника команды, клуб выполнил все контрактные обязательства перед Федоровцевой, а контракт россиянки не предусматривал досрочного расторжения. Ранее в агентстве SB Community, представляющем интересы Федоровцевой, заявили, что россиянка покинула клуб из-за задержек зарплаты.

Планируется, что российская нападающая доиграет сезон в «Фенербахче». Турецкий клуб пока что не объявил о возвращении Федоровцевой.

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