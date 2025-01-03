«Шанхай» собирается обратиться в FIVB из-за ухода Федоровцевой

Китайский клуб «Шанхай» планирует обратиться в FIVB из-за того, что российская нападающая Арина Федоровцева досрочно покинула клуб, заявил главный тренер команды Ван Чжитэн в эфире местного телевидения.

По словам наставника команды, клуб выполнил все контрактные обязательства перед Федоровцевой, а контракт россиянки не предусматривал досрочного расторжения. Ранее в агентстве SB Community, представляющем интересы Федоровцевой, заявили, что россиянка покинула клуб из-за задержек зарплаты.

Планируется, что российская нападающая доиграет сезон в «Фенербахче». Турецкий клуб пока что не объявил о возвращении Федоровцевой.