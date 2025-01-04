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«Только сильнее стал». Павел Панков — об уровне российской мужской Суперлиги

«Только сильнее стал». Павел Панков — об уровне российской мужской Суперлиги
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Связующий московского «Динамо» и сборной России Павел Панков ответил на вопрос, изменился ли уровень российского чемпионата после введения международных санкций.

«Только сильнее стал. У нас самый сильный чемпионат. Ждём, когда нас пустят на международные турниры. И готовимся к этому. У нас уровень не падает — у нас он повышается. Хорошие легионеры к нам едут, молодые ребята прогрессируют. Поэтому есть всё для того, чтобы сразу бороться за самые высокие места на международной арене, когда туда вернёмся», — приводят слова Панкова «Известия».

Панков в текущем сезоне стал обладателем Кубка России и Кубка Легенд в составе «Динамо».

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