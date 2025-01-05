Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Анастасия Лукина покинула «Омичку» из-за проблем со здоровьем

Анастасия Лукина покинула «Омичку» из-за проблем со здоровьем
Аудио-версия:
Комментарии

Российская волейболистка Анастасия Лукина покинула «Омичку» из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Анастасию за все годы, проведённые в форме нашего клуба. Желаем только побед в послеигровой жизни и всегда рады видеть на матчах родной команды! Мы тебя любим», — опубликовала заявление пресс-служба «Омички».

За свою шестилетнюю карьеру в составе омского клуба Лукина установила рекорд среди действующих игроков по количеству сыгранных встреч.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
Леала так и не увидели. Звёздный трансфер «Локомотива» обернулся провалом
Леала так и не увидели. Звёздный трансфер «Локомотива» обернулся провалом
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android