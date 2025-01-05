Российская волейболистка Анастасия Лукина покинула «Омичку» из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба клуба.

«Мы благодарим Анастасию за все годы, проведённые в форме нашего клуба. Желаем только побед в послеигровой жизни и всегда рады видеть на матчах родной команды! Мы тебя любим», — опубликовала заявление пресс-служба «Омички».

За свою шестилетнюю карьеру в составе омского клуба Лукина установила рекорд среди действующих игроков по количеству сыгранных встреч.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».