Мужская Суперлига: расписание игрового дня 5 января
Сегодня, 5 января, состоятся матчи 19-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Суперлига, мужчины, 19-й тур (время московское):
- 13:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «НОВА» (Новокуйбышевск);
- 17:00. «Зенит-Казань» (Казань) — «МГТУ» (Москва);
- 17:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Газпром-Югра» (Сургут);
- 18:00. «Белогорье» (Белгород) — «АСК» (Нижний Новгород);
- 18:00. «Динамо-М» (Москва) — «Динамо-Урал» (Уфа).
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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