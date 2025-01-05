Мужская Суперлига: расписание игрового дня 5 января

Сегодня, 5 января, состоятся матчи 19-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 19-й тур (время московское):

13:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «НОВА» (Новокуйбышевск);

17:00. «Зенит-Казань» (Казань) — «МГТУ» (Москва);

17:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Газпром-Югра» (Сургут);

18:00. «Белогорье» (Белгород) — «АСК» (Нижний Новгород);

18:00. «Динамо-М» (Москва) — «Динамо-Урал» (Уфа).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.