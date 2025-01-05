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Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Минчанку» в матче 17-го тура Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Минчанку» в матче 17-го тура Суперлиги
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Сегодня, 5 января, волейболистки московского «Динамо» обыграли «Минчанку» (Минск) в матче 17-го тура женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 25:16).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 17-й тур
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Минчанка: Столяр, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Володько, Барташевич, Сокольчик, Томашевская, Зарубо, Вакулко, Горная, Голодухина, Бурак, Касаткина
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Подкопаева

В турнирной таблице московское «Динамо» занимает пятое место с результатом 30 очков. «Минчанка» располагается на 12-й строчке, заработав 14 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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