Волейболистки московского «Динамо» обыграли «Минчанку» в матче 17-го тура Суперлиги

Сегодня, 5 января, волейболистки московского «Динамо» обыграли «Минчанку» (Минск) в матче 17-го тура женской Суперлиги со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 25:16).

В турнирной таблице московское «Динамо» занимает пятое место с результатом 30 очков. «Минчанка» располагается на 12-й строчке, заработав 14 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».