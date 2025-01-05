Казанский «Зенит» обыграл МГТУ в матче 19-го тура мужской Суперлиги

Сегодня, 5 января, волейболисты казанского «Зенита» обыграли спортсменов МГТУ (Москва) в матче 19-го тура мужской Суперлиги со счётом 3:0 (25:22, 25:12, 25:22).

В турнирной таблице казанский «Зенит» занимает первое место с результатом 50 очков. Московский МГТУ располагается на 15-й строчке (6 очков).

Далее «Зенит» встретится с новокуйбышевской «Новой», а МГТУ сыграет с волейболистами «Факел Ямал» (Новый Уренгой).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.