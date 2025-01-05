«Динамо-ЛО» победило волейболистов «Газпрома-Югра» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 5 января, волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) обыграли спортсменов «Газпрома-Югра» (Сургут) в матче 19-го тура мужской Суперлиги со счётом 3:1 (22:25, 25:14, 25:21, 25:15).

В турнирной таблице «Динамо-ЛО» занимает седьмое место с результатом 28 очков. «Газпром-Югра» располагается на 11-й строчке, заработав 16 очков. Лидером является казанский «Зенит» (50).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.