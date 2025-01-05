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«Динамо-ЛО» победило волейболистов «Газпрома-Югра» в матче мужской Суперлиги

«Динамо-ЛО» победило волейболистов «Газпрома-Югра» в матче мужской Суперлиги
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Сегодня, 5 января, волейболисты «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) обыграли спортсменов «Газпрома-Югра» (Сургут) в матче 19-го тура мужской Суперлиги со счётом 3:1 (22:25, 25:14, 25:21, 25:15).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 19-й тур
05 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 1
Газпром-Югра
Сургут
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
Газпром-Югра: Нагаец, Курбатов, Иванов, Шевляков, Фёдоров, Слободянюк, Папазов, Бескровный, Кириллов, Серов, Вишневецкий, Родичев, Руднев, Масько

В турнирной таблице «Динамо-ЛО» занимает седьмое место с результатом 28 очков. «Газпром-Югра» располагается на 11-й строчке, заработав 16 очков. Лидером является казанский «Зенит» (50).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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