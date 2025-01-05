Женская Суперлига: результаты игрового дня 5 января

Сегодня, 5 января, состоялись два матча 17-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 17-й тур. Результаты 5 января:

«Минчанка» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (21:25, 13:25, 16:25);

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (25:23, 22:25, 25:19, 23:25, 7:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».